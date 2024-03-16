Посол России в США Антонов прокомментировал очередное оскорбительное высказывание Байдена в адрес Путина

Антонов заявил, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Политика

Неприемлемое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина свидетельствует о желании Белого дома похоронить двусторонние отношения с Россией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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После вчерашнего выступления Байдена на встрече посвященной Дню святого Патрика, где он назвал российского президента "бандитом" и призвал Конгресс противостоять ему, у прессы возникли вопросы.

"Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении "похоронить" двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение"", — ответил глава российской дипмиссии на просьбу прокомментировать слова Байдена.

Посол добавил, что все это происходит от бессилия и откровенной слабости на внешнеполитической арене, где Белый дом терпит одно фиаско за другим.