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Посол России в США Антонов прокомментировал очередное оскорбительное высказывание Байдена в адрес Путина

Антонов заявил, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Россией

0:52
Политика

Неприемлемое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина свидетельствует о желании Белого дома похоронить двусторонние отношения с Россией, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Россией
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

После вчерашнего выступления Байдена на встрече посвященной Дню святого Патрика, где он назвал российского президента "бандитом" и призвал Конгресс противостоять ему, у прессы возникли вопросы.

"Очередная неприемлемая выходка полностью укладывается в русло русофобской линии Вашингтона, не унимающегося в стремлении "похоронить" двусторонние связи и нанести России "стратегическое поражение"", — ответил глава российской дипмиссии на просьбу прокомментировать слова Байдена.

Посол добавил, что все это происходит от бессилия и откровенной слабости на внешнеполитической арене, где Белый дом терпит одно фиаско за другим.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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