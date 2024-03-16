Посол России в США Антонов: поставляя помощь Киеву, Вашингтон сам разрушает остатки своего престижа

Антонов заявил, что успехи российских войск на Украине будут способствовать ослаблению Вашингтона

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Посол РФ в США Анатолий Антонов, анализируя роль Белого дома в украинском конфликте, заявил, что Вашингтон, поставляя помощь Киеву, только разрушает свой былой престиж, а успехи России на Украине приведут к еще большему ослаблению Соединенных Штатов.

Фото: https://pbs.twimg.com/

"Третьим моментом моего анализа является крайне негативная характеристика роли Америки в украинском конфликте. Роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну. Страны, которая сама разрушает остатки прежнего престижа. Чем дальше будет наше движение на фронте, тем больше будет слабеть Америка и разрушаться мировой порядок, основанный на правилах", — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Глава российской дипмиссии отметил, что если бы украинская сторона следовала стамбульским договоренностям 2022 года, можно было бы избежать многих смертей. Но это не устраивало руководство стран НАТО, особенно США и Великобритании, подтолкнувших Киев к отказу от переговоров. И все заявления западных политиков о нежелании России урегулировать конфликт мирным путем не соответствуют действительности.