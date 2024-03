Западу в Госдуме РФ посоветовали не переживать на счет падения Украины

Первый зампред комитета Госдумы по обороне из партии "Родина" Алексей Журавлев порекомендовал странам Запада не переживать насчет падения Украины. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license