Первый зампред комитета Госдумы по обороне из партии "Родина" Алексей Журавлев порекомендовал странам Запада не переживать насчет падения Украины. Об этом пишут РИА Новости.
По словам политика, лидер Украины пользуется своей должностью не во благо страны, а ради личных амбиций.
"Зеленскому население уже перестает доверять, в армии Украины зреют против него заговоры. Советую и Западу по этому поводу не переживать — падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", — заявил депутат.
Киевский режим, как отметил Журавлев, уже неустойчив. Также он считает, что Конгресс США и американский лидер Джо Байден пугают падением Украины, "будто это гибель Атлантиды".
Удобрение этим средством укрепит рассаду.