Западу в Госдуме РФ посоветовали не переживать на счет падения Украины

Депутат Журавлев: Зеленский уничтожает страну ради личного обогащения и амбиций

Первый зампред комитета Госдумы по обороне из партии "Родина" Алексей Журавлев порекомендовал странам Запада не переживать насчет падения Украины. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: duma.gov.ru by State Duma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По словам политика, лидер Украины пользуется своей должностью не во благо страны, а ради личных амбиций.

"Зеленскому население уже перестает доверять, в армии Украины зреют против него заговоры. Советую и Западу по этому поводу не переживать — падет Украина, значит, таково ее предназначение, плохо стояла, неудачно", — заявил депутат.

Киевский режим, как отметил Журавлев, уже неустойчив. Также он считает, что Конгресс США и американский лидер Джо Байден пугают падением Украины, "будто это гибель Атлантиды".