Начался процесс голосования по выборам президента России в Авдеевке

Голосование на выборах президента России стартовало в Авдеевке

1:06 Your browser does not support the audio element. Политика

Как сообщил лидер ДНР Денис Пушилин, специальная избирательная комиссия начала свою работу в свободной Авдеевке, жители города получат возможность принять участие в выборах президента России.

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"Уже создана и приступила к работе специальная участковая избирательная комиссия для жителей Авдеевки, члены комиссия работают не просто в условиях, приближенных к боевым, а в самых что ни на есть боевых. Они осознают необходимость своей работы, ее чрезвычайную важность", — проинформировал Денис Пушилин во время прямого включения в ЦИК РФ.

По словам Пушилина, жители Авдеевки ожидали возможности проголосовать на выборах президента России.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.