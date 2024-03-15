Молодая семейная пара с Камчатки проголосовала прямо в ЗАГСе при помощи ДЭГ

Молодая семейная пара с Камчатки проголосовала прямо в ЗАГСе

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

По информации пресс-службы правительства региона, Алексей и Ульяна Ивденко использовали дистанционную электронную форму голосования (ДЭГ), чтобы проголосовать за кандидата на выборах президента прямо в ЗАГСе.

Фото: unsplash.com by Drew Coffman drewcoffman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах Президента России. Этим мы определяем своё будущее и свою дальнейшую жизнь, поскольку от развития страны зависит и наша судьба", — поделился Алексей Ивденко.

В силу принадлежности к разным избирательным участкам, молодожены отдали предпочтение голосованию через интернет.

Невеста Ульяна Ивденко рассказала, что это современное, оперативное и удобное голосование позволило им быть вместе в этот важный день и не расставаться ни на минуту.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.