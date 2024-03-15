Жители Воскресенска пришли исполнять свой гражданский долг с домашними животными

Жители Воскресенска пришли на избирательный участок со своими домашними животными. Об этом проинформировал Телеканал "360".
Один из жителей города появился на избирательном участке № 153 с собакой. Животное осталось ждать хозяина возле входа. Некоторые жители пришли исполнять свой гражданский долг всей семьёй, в том числе с маленькими детьми.
В пятницу утром в Московской области открылись участки для голосования. Их всего 3928 в регионе. Они располагаются на зданиях учреждений здравоохранения, культуры и образования.
Кроме того, имеются избирательные участки в местах временного пребывания граждан.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.