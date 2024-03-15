Жители Воскресенска пришли исполнять свой гражданский долг с домашними животными

Жители Воскресенска пришли голосовать вместе со своими домашними животными

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Жители Воскресенска пришли на избирательный участок со своими домашними животными. Об этом проинформировал Телеканал "360".

Один из жителей города появился на избирательном участке № 153 с собакой. Животное осталось ждать хозяина возле входа. Некоторые жители пришли исполнять свой гражданский долг всей семьёй, в том числе с маленькими детьми.

В пятницу утром в Московской области открылись участки для голосования. Их всего 3928 в регионе. Они располагаются на зданиях учреждений здравоохранения, культуры и образования.

Кроме того, имеются избирательные участки в местах временного пребывания граждан.