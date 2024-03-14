Московский городской инженерно-конструкторский институт создал план действий при внешнем воздействии на деятельность систем ДЭГ

Специалисты из МГИК разработали инструкцию для действий в случае внешних воздействий на деятельность ДЭГ

1:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Заместитель председателя, Дмитрий Реут, объявил о создании регламента для действий избирательных комиссий при возможном вмешательстве извне в работу системы электронного голосования на выборах президента РФ, который разработал Мосгоризбирком.

Фото: kaznews.kz

"С учетом текущей международной ситуации предусмотрены регламенты даже на те случаи, когда какие-либо внешние события смогут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках… Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней", — приводит Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами слова Дмитрия Реут.

Как отметил Реут, для всех участников голосования имеется необходимое количество бюллетеней специально для подобного случая, а на каждом участке ранее установили специальные ящики для голосования. Все члены участковых избирательных комиссий готовы перейти на классическое бумажное голосование, а при восстановлении электронной системы голосования все голоса немедленно будут внесены в блокчейн, и тем самым исключится возможность повторного голосования.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.