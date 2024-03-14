Министр юстиции Латвии заявила, что граждане РФ, которые желают проголосовать на выборах президента России в Риге, не будут привлечены к уголовной ответственности

Россиянам разрешили проголосовать в Латвии

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что граждане Российской Федерации, которые желают проголосовать на выборах президента России в Риге, не будут привлечены к уголовной ответственности. Сообщает ТАСС.

Фото: web.archive.org by alinco_fan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Участие в голосовании в российском посольстве не служит нарушением законодательства Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания", — процитировал её слова портал Delfi.

Ранее посольство РФ в Латвии заявило, что латвийские власти не ответили на требования России предоставить гарантии неприкосновенности гражданам России, желающим принять участие в выборах президента РФ.

Напомним, что Либиня-Эгнере недавно говорила, что те, кто придут проголосовать на выборах, будут рассматриваться как люди, которые поддерживают СВО и их могут привлечь к уголовной ответственности.