Министр юстиции Латвии заявила, что граждане РФ, которые желают проголосовать на выборах президента России в Риге, не будут привлечены к уголовной ответственности

Министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что граждане Российской Федерации, которые желают проголосовать на выборах президента России в Риге, не будут привлечены к уголовной ответственности. Сообщает ТАСС.
"Участие в голосовании в российском посольстве не служит нарушением законодательства Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания", — процитировал её слова портал Delfi.
Ранее посольство РФ в Латвии заявило, что латвийские власти не ответили на требования России предоставить гарантии неприкосновенности гражданам России, желающим принять участие в выборах президента РФ.
Напомним, что Либиня-Эгнере недавно говорила, что те, кто придут проголосовать на выборах, будут рассматриваться как люди, которые поддерживают СВО и их могут привлечь к уголовной ответственности.
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