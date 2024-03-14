Единомышленники Сунака задумались о его замене

С целью повысить рейтинги, консерваторы намереваются сменить Риши Сунака, так как его действия привели к недоверию со стороны британцев, пишет Bloomberg.
Главным вопросом стало то, сможет ли новый лидер сдержать рост оппозиционной Лейбористской партии. Консерваторы недовольны неспособностью нынешнего премьера вовремя принимать политические решения. В частности, речь идёт об обещании уменьшить налоги, которое многие считают необоснованно большими, а также об оскорбительных заявлениях бизнесмена Фрэнка Хестера, который является спонсором партии тори.
Несмотря на споры и давление со стороны оппозиции, Сунак отметил, что Хестер принёс извинения за свои высказывания, а также похвалил разнообразие в составе правительства, которое возглавляет первый британский премьер-министр азиатского происхождения.
Разговоры о возможной замене Сунака указывают на угрозу нового турбулентного периода для нынешнего премьера. Он также столкнётся с вызовами в виде оспаривания законопроекта о депортации беженцев в Руанду и предстоящих местных выборов, запланированных на 2 мая.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.