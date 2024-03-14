Единомышленники Сунака задумались о его замене

Bloomberg: однопартийцы Риши Сунака обсуждают его замену на посту премьера

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

С целью повысить рейтинги, консерваторы намереваются сменить Риши Сунака, так как его действия привели к недоверию со стороны британцев, пишет Bloomberg.

Фото: gov.uk by HM Treasury and Rishi Sunak is licensed under Open Government Licence v3.0

Главным вопросом стало то, сможет ли новый лидер сдержать рост оппозиционной Лейбористской партии. Консерваторы недовольны неспособностью нынешнего премьера вовремя принимать политические решения. В частности, речь идёт об обещании уменьшить налоги, которое многие считают необоснованно большими, а также об оскорбительных заявлениях бизнесмена Фрэнка Хестера, который является спонсором партии тори.

Несмотря на споры и давление со стороны оппозиции, Сунак отметил, что Хестер принёс извинения за свои высказывания, а также похвалил разнообразие в составе правительства, которое возглавляет первый британский премьер-министр азиатского происхождения.

Разговоры о возможной замене Сунака указывают на угрозу нового турбулентного периода для нынешнего премьера. Он также столкнётся с вызовами в виде оспаривания законопроекта о депортации беженцев в Руанду и предстоящих местных выборов, запланированных на 2 мая.