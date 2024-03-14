Специально исказили контекст: Песков обьяснил реакцию Белого дома на интервью президента РФ

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Дмитрий Песков сообщил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия в интервью Владимира Путина Киселеву

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает реакцию США на недавнее интервью главы российского государства журналисту Киселеву "преднамеренным искажением контекста". Об этом пишет ТАСС.

Дмитрий Песков сообщил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия в интервью Владимира Путина Киселеву
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет", — заявил Песков, отвечая на реакцию американского лидера Джо Байдена на интервью Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такое поведение правительства США Москва весьма концентрированно наблюдает уже давно, особенно в последние два года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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