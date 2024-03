Специально исказили контекст: Песков обьяснил реакцию Белого дома на интервью президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает реакцию США на недавнее интервью главы российского государства журналисту Киселеву "преднамеренным искажением контекста". Об этом пишет ТАСС.

