Специально исказили контекст: Песков обьяснил реакцию Белого дома на интервью президента РФ

Дмитрий Песков сообщил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия в интервью Владимира Путина Киселеву

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает реакцию США на недавнее интервью главы российского государства журналисту Киселеву "преднамеренным искажением контекста". Об этом пишет ТАСС.

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"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет", — заявил Песков, отвечая на реакцию американского лидера Джо Байдена на интервью Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря президента РФ, такое поведение правительства США Москва весьма концентрированно наблюдает уже давно, особенно в последние два года.