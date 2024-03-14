Специально исказили контекст: Песков обьяснил реакцию Белого дома на интервью президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков считает реакцию США на недавнее интервью главы российского государства журналисту Киселеву "преднамеренным искажением контекста". Об этом пишет ТАСС.
"Это преднамеренное искажение контекста и нежелание слышать президента Путина. В этом опять же ничего нового нет", — заявил Песков, отвечая на реакцию американского лидера Джо Байдена на интервью Владимира Путина.
По словам пресс-секретаря президента РФ, такое поведение правительства США Москва весьма концентрированно наблюдает уже давно, особенно в последние два года.
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