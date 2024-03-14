По мнению Памфиловой, выборы в России и на Западе имеют различия

Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Согласно заявлению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, выборы в России отличаются прямой и демократической формой голосования на фоне западных стран. Данное заявление было сделано в ходе выступления Эллы Памфиловой с докладом о готовности к проведению голосования на выборах президента.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Attribution 4.0

В ходе своего выступления Памфилова отметила, что некоторые западные организации делают прямые заявления о "свержении власти в нашей стране".

"Ну, извините, пусть мечтают об этом. У нас выборы, в отличие от многих западных стран, прямые, демократические", — уточнила Элла Памфилова.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.