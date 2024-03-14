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Депутаты в парламенте Венгрии сообщили о получении угроз от украинских радикалов

Тароцкаи: Венгерским депутатам грозили расправой радикалы с Украины

0:58
Политика

Глава венгерской фракции "Наша Родина" Ласло Тороцкаи проинформировал, что лично ему и представителям его партии поступали угрозы от украинских радикалов, передаёт РИА Новости.

Тароцкаи: Венгерским депутатам грозили расправой радикалы с Украины
Фото: commons.wikimedia.org by Elekes Andor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В сообщениях угрожали поджечь офис, взорвать автомобиль и использовать другие формы насилия из-за позиции фракции по "Незалежной". От парламентариев требовали официальных извинений перед украинским народом за призывы к "аннексии Закарпатья".

"Вы, парни, нас не так поняли. У Будапешта нет планов оккупировать Закарпатье, мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не угрожаем украинскому народу", — высказался политик.

Он отметил, что не собирается извиняться перед украинским народом за свои высказывания о Закарпатье, поскольку считает их обоснованными. Тороцкаи напомнил, что Венгрия приняла множество украинских беженцев, что указывает на мирные намерения страны. Он предупредил, что распространит видеозапись с рассказом об угрозах.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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