США провели тайные переговоры с Ираном: попытка убедить повлиять на хуситов, которые атакуют суда в Красном море

The Financial Times: США и Иран провели секретные переговоры

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Согласно сообщению The Financial Times, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели тайные переговоры по поводу ситуации с хуситами в Йемене.

Фото: Creativecommons by by Mustang Joe is licensed under by Mustang Joe is marked with CC0 1.0

По данным издания, американская сторона пыталась убедить иранских представителей использовать свое влияние на хуситов* с целью прекращения атак на суда в Красном море.

Ранее хуситы предупреждали о своем намерении нападать на любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призывали другие страны отзывать свои суда и избегать перемещений в районе Красного моря. Из-за угрозы некоторые судоходные компании приняли решение временно приостановить перевозки через этот регион.

* правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах".