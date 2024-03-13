США провели тайные переговоры с Ираном: попытка убедить повлиять на хуситов, которые атакуют суда в Красном море

Согласно сообщению The Financial Times, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели тайные переговоры по поводу ситуации с хуситами в Йемене.
По данным издания, американская сторона пыталась убедить иранских представителей использовать свое влияние на хуситов* с целью прекращения атак на суда в Красном море.
Ранее хуситы предупреждали о своем намерении нападать на любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призывали другие страны отзывать свои суда и избегать перемещений в районе Красного моря. Из-за угрозы некоторые судоходные компании приняли решение временно приостановить перевозки через этот регион.
* правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах".
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