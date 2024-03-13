Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Профилактика рака кишечника: роль овсянки, овощей на гриле и йогурта с фруктами по мнению специалиста
InfoBrics: украинские боевики боятся главкома ВСУ Сырского
В Сочи с начала марта прибыло 130 тысяч туристов
Ученые США опровергли теорию Дарвина о размерах самцов и самок млекопитающих
Глава Минюста Украины: Москва настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций
Маргарита Симоньян предложила смягчить закон об иностранных агентах
Autoblog: обзор новой модели Toyota Prius
Буррито с помидорами и фасолью: для него подойдут остатки любого мяса
Пьер де Голль: действия Макрона ведут к третьей мировой войне
США провели тайные переговоры с Ираном: попытка убедить повлиять на хуситов, которые атакуют суда в Красном море

The Financial Times: США и Иран провели секретные переговоры

0:44
Политика

Согласно сообщению The Financial Times, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели тайные переговоры по поводу ситуации с хуситами в Йемене.

The Financial Times: США и Иран провели секретные переговоры
Фото: Creativecommons by by Mustang Joe is licensed under by Mustang Joe is marked with CC0 1.0

По данным издания, американская сторона пыталась убедить иранских представителей использовать свое влияние на хуситов* с целью прекращения атак на суда в Красном море.

Ранее хуситы предупреждали о своем намерении нападать на любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призывали другие страны отзывать свои суда и избегать перемещений в районе Красного моря. Из-за угрозы некоторые судоходные компании приняли решение временно приостановить перевозки через этот регион.

* правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах".

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола

Королевская семья на грани развода.

Принцесса Кейт Миддлтон хочет отречься от королевских обязанностей
Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Любовь зла: реальные случаи, как сотрудницы правоохранительных органов становились сообщницами своих возлюбленных-арестантов
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Сбежавшая Пугачева продолжает зарабатывать в России: сколько музыкальные сервисы платят Примадонне за прослушивание ее треков
"Беременной никто не видел": 78-летний Петросян и 35-летняя Татьяна Брухунова стали родителями во второй раз
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Сводка с фронта: подробности провала ВСУ на границе РФ, освобождено Невельское
Последние материалы
Маргарита Симоньян предложила смягчить закон об иностранных агентах
Autoblog: обзор новой модели Toyota Prius
Пьер де Голль: действия Макрона ведут к третьей мировой войне
Буррито с помидорами и фасолью: для него подойдут остатки любого мяса
Почему кошки шевелят ушами почти что настраивают радиоволну!
Пластический хирург рассказал о причинах возникновения рака груди
Календула в уходе за кожей: уникальные свойства и преимущества
Можно ли получить хороший виноград из косточки?
"Ингосстрах" рассказал о самых необычных страховых случаях с автомобилями
Леонардо ДиКаприо заметили в объятиях актрисы Тейяны Тейлор на вечеринке перед "Оскаром"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников