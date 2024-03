США провели тайные переговоры с Ираном: попытка убедить повлиять на хуситов, которые атакуют суда в Красном море

Согласно сообщению The Financial Times, Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран провели тайные переговоры по поводу ситуации с хуситами в Йемене.

Фото: Creativecommons by by Mustang Joe is licensed under by Mustang Joe is marked with CC0 1.0