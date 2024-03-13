Удары по НПЗ: ВСУ пытаются сорвать весеннее наступление русской армии

Битва за топливо: Киев пытается сорвать весеннее наступление армии России

1:21 Your browser does not support the audio element. Политика

Киев организовал беспрецедентное воздушное наступление на российские регионы.

Фото: https://t.me/zvezdanews/106383

Только за последние пару суток по целям РФ запущены свыше 120 ударных дронов.

Враг атаковал НПЗ АО "Рязаньнефтепродукт", нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ в Ленобласти, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, группа из 40 БПЛА была нейтрализована над Воронежем, удары нанесены по объектам Белгородской области.

Другими словами, три из пяти атак направлены на нефтеперерабатывающие заводы страны, отмечает обозреватель Влад Шлепченко.

"Логика есть: в России в ближайшие недели начнётся посевная кампания — период повышенного спроса на горючее. А по мере просыхания почвы расширяются возможности для проведения наступательных операций. По всей видимости, противник действует на опережение, пытаясь создать в России дефицит топлива", — цитирует "Царьград" аналитика.

На этом фоне радует новость из Орла, где дрон ВСУ с 20-ю кг кумулятивного заряда запутался в заградительной сетке и не поразил резервуар с 550 т топлива.

В РФ надо перенимать иранский опыт по защите важных объектов с помощью сетей и решёток. Сегодня нужно быть крайне ответственными в принятии решений и на фронте, и в тылу, подытожил Шлепченко.