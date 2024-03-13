Захарова связала слова Макрона об отправке военных на Украину с её разделом

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Макрон своими словами о возможной отправке западных войск на Украину анонсировал её раздел, пишет РИА Новости.
Она пояснила, что перед тем, как приступить к оккупации страны, блок НАТО ведёт подготовку населения, укрепляя в гражданах мысль о необходимости противодействия РФ.
"На самом деле речь идёт о том, что остатки государства они начинают делить между собой", — отметила дипломат.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позитивно оценил инициативу главы Пятой республики. Он считает, что отправка военных на Украину "не является чем-то немыслимым".
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