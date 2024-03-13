Захарова связала слова Макрона об отправке военных на Украину с её разделом

Захарова: высказывание Макрона об отправке войск на Украину говорят о разделе государства

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Макрон своими словами о возможной отправке западных войск на Украину анонсировал её раздел, пишет РИА Новости.

Фото: www.council.gov.ru by Пресс-служба Совета Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Она пояснила, что перед тем, как приступить к оккупации страны, блок НАТО ведёт подготовку населения, укрепляя в гражданах мысль о необходимости противодействия РФ.

"На самом деле речь идёт о том, что остатки государства они начинают делить между собой", — отметила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позитивно оценил инициативу главы Пятой республики. Он считает, что отправка военных на Украину "не является чем-то немыслимым".