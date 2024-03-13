В РАН нашли объяснение антироссийским шагам Еревана

Историк Притчин: Шаги Армении против России отвлекают от внутренних проблем

1:13 Your browser does not support the audio element. Политика

Историк РАН Станислав Притчин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что антироссийские действия, которые армянские власти предпринимают в последнее время, необходимы им для отвлечения населения от внутренних проблем. В стране создаётся иллюзия, что якобы решаются вопросы безопасности.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

Эксперт отметил, что большой проблемой стала ситуация с беженцами из Карабаха, которых более 100 тысяч. Им не оказывается должная помощь.

Ранее армянская сторона выступила с требованием прекратить работу ФСБ РФ в аэропорту Звартноц. Хотя до сих пор служба российских пограничников в аэропорту воспринималась как норма, так охранялись внешние границы Армении с Турцией и Ираном. Кроме того, Ереван также заявил о желании диверсифицировать свою внешнюю политику. У республики есть "европейские устремления", высказался глава МИДа Арарат Мирзоян. Недавно премьер-министр страны Никол Пашинян допустил, что его государство может заморозить участие в ОДКБ.

Российские политики и силовики назвали такое поведение предательством. Они уверены: переориентация на Запад не доведёт Армению до добра.