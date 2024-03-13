Надоели переселенцы: в Болгарии растёт возмущение возвращаемыми из ЕС беженцами

В Болгарии возмущены возвращаемыми из Евросоюза беженцами

1:00 Your browser does not support the audio element. Политика

В Софии, прочувствовавшей на себе последствия жёсткой миграционной политики Евросоюза, прошёл митинг с призывом отрегулировать ситуацию с мигрантами, часто нападающими на болгар, передаёт "Российская газета". Мероприятие прошло под девизом "Нет страху и насилию”.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Главной причиной обострения ситуации названа депортация 192 нелегалов из Европы в Болгарию с начала текущего года. Это стало возможным из-за неоднозначных обязательств, которые взяли на себя прозападные власти республики. Теперь стране приходится принимать мигрантов, проходящих через её территорию в ЕС и признанных там нежелательными. Балканы превратились в приют для беженцев, попавших сюда двумя путями — через плохо охраняемую границу с Турцией и со стороны Европы.

Болгарские оппозиционеры заявили, что такая "евроинтеграция" государству не нужна. Народу не нужны в центре столицы вооружённые до зубов полицейские, которые пытаются не допустить преступлений беженцев.