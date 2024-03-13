Надоели переселенцы: в Болгарии растёт возмущение возвращаемыми из ЕС беженцами

В Софии, прочувствовавшей на себе последствия жёсткой миграционной политики Евросоюза, прошёл митинг с призывом отрегулировать ситуацию с мигрантами, часто нападающими на болгар, передаёт "Российская газета". Мероприятие прошло под девизом "Нет страху и насилию”.
Главной причиной обострения ситуации названа депортация 192 нелегалов из Европы в Болгарию с начала текущего года. Это стало возможным из-за неоднозначных обязательств, которые взяли на себя прозападные власти республики. Теперь стране приходится принимать мигрантов, проходящих через её территорию в ЕС и признанных там нежелательными. Балканы превратились в приют для беженцев, попавших сюда двумя путями — через плохо охраняемую границу с Турцией и со стороны Европы.
Болгарские оппозиционеры заявили, что такая "евроинтеграция" государству не нужна. Народу не нужны в центре столицы вооружённые до зубов полицейские, которые пытаются не допустить преступлений беженцев.
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