Страны Запада прекрасно справляются с распадом своей коалиции и без помощи России

Страны западной коалиции прекрасно справляются со своим распадом и без помощи России. Это в своём интервью Дмитрию Киселёву подчеркнул Владимир Путин, передаёт РИА Новости.
В беседе президент коснулся противоречий, сложившихся между главами стран Запада и особенно усиливающихся в последнее время. И Россия в этом совершенно не виновата.
"Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем, безусловно, добиваться соблюдения наших интересов", — заявил Владимир Путин.
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