Страны Запада прекрасно справляются с распадом своей коалиции и без помощи России

Путин отметил, что раскол в странах Запада не является задачей российской политики

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Страны западной коалиции прекрасно справляются со своим распадом и без помощи России. Это в своём интервью Дмитрию Киселёву подчеркнул Владимир Путин, передаёт РИА Новости.

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В беседе президент коснулся противоречий, сложившихся между главами стран Запада и особенно усиливающихся в последнее время. И Россия в этом совершенно не виновата.

"Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем, безусловно, добиваться соблюдения наших интересов", — заявил Владимир Путин.