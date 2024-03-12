Во Франции унизили перепугавшегося Макрона

Глава Франции Эммануэль Макрон пытается продемонстрировать силу, но вся Россия над ним смеётся из-за его страха лететь в Киев, написал в соцсети Х* лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, передаёт РИА Новости.
Поэтому, по мнению эксперта, заявляя о возможности ввода войск в Незалежную и создания международного альянса для демонстрации силы, на деле Макрон получает противоположный эффект. Филиппо назвал отмену поездки французского лидера "ужасным унижением" и заявил, что авторитет главы государства рухнул.
"Макрон терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы!" — отметил политик.
Он обратил внимание на то, что ни один государственный деятель так открыто не проявлял свой страх.
На это обратил внимание и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Макрона "зоологическим трусом".
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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