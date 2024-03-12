Во Франции унизили перепугавшегося Макрона

Филиппо: Вся Россия смеётся над Макроном, испугавшимся нанести визит в Киев

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Франции Эммануэль Макрон пытается продемонстрировать силу, но вся Россия над ним смеётся из-за его страха лететь в Киев, написал в соцсети Х* лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, передаёт РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Поэтому, по мнению эксперта, заявляя о возможности ввода войск в Незалежную и создания международного альянса для демонстрации силы, на деле Макрон получает противоположный эффект. Филиппо назвал отмену поездки французского лидера "ужасным унижением" и заявил, что авторитет главы государства рухнул.

"Макрон терпит ужасное унижение, пытаясь показать свои мускулы!" — отметил политик.

Он обратил внимание на то, что ни один государственный деятель так открыто не проявлял свой страх.

На это обратил внимание и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Макрона "зоологическим трусом".

* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.