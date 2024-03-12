Песков обещал дать знать, когда Путин проголосует на выборах

Песков обещал уведомить о голосовании Путина на выборах

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщает о том, что действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Владимирович Путин, Кремль планирует объявить о его участии в выборах и оточной дате голосования.

"Мы сообщим, когда он примет решение", — уточняет Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о голосовании Путина.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.