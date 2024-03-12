Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ямпольская напомнила кинотеатрам о штрафах за показ фильмов без прокатного удостоверения
Премьер-министр Грузии раскритиковал требования Давида Арахамии к Грузии
Отменены прямые рейсы из Москвы в Египет
Киевский аналитик Кущ: Украина капитулировала в торговой войне с Польшей
Простуда на губах: как лечить герпес
Секреты здорового питания: взгляд врача-эндокринолога из России
Государственная Дума выпустила обращение к Бундестагу
Ростовский губернатор сообщил об отмене угрозы атаки Таганрога беспилотником
Новое DLC для The Elder Scrolls Online
Песков обещал дать знать, когда Путин проголосует на выборах

Песков обещал уведомить о голосовании Путина на выборах

0:47
Политика

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщает о том, что действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Владимирович Путин, Кремль планирует объявить о его участии в выборах и оточной дате голосования.

"Мы сообщим, когда он примет решение", — уточняет Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о голосовании Путина.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут не при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Чехия пошла на конфронтацию со Словакией Любовь Степушова Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Последние материалы
Baring Vostok сохранил долю в "Ренессанс страховании"
В Лондоне автомобиль протаранил ворота Букингемского дворца
Военный аналитик Подберёзкин назвал способ борьбы с украинскими диверсантами
Стало известно, кто скрывался в костюме акулы в шоу "Маска"
ФСБ требует лишения гражданства троих депутатов из Южной Осетии
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
В России возбудили уголовные дела против 50 чиновников из стран Балтии и Восточной Европы
ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего нападать на русских
Спикер польского сейма заявил, что в случае военного конфликта на передовую будет направлена его супруга
На Украине задержали солдата ВСУ за попытку отравления командного состава
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников