Владимир Владимирович Путин пригласил победителей конкурса "Лидеры России" в Кремль

Путин пригласил победителей конкурса "Лидеры России" в Кремль

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

По информации пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле во вторник состоится прием победителей конкурса управленцев "Лидеры России" президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Kremlin.ru by Press Service of the President of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Президент во вторник примет в Кремле победителей конкурса управленцев "Лидеры России". Их будет много, они все будут говорить с президентом — свободное общение, как всегда. И Владимир Путин выступит, и Алексей Комиссаров - гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", ректор РАНХиГС будет модерировать эту дискуссию… Беседа обещает быть весьма, и весьма интересной", — проинформировал журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно уточнению Пескова, в настоящее время проходит пятый сезон конкурса "Лидеры России". По его мнению, это "платформа, набирающая обороты", на которой собраны тысячи целеустремленных людей, включая молодежь и представителей среднего возраста, которые продемонстрировали свои способности. По словам пресс-секретаря президента, среди участников числятся те, кто участвует в СВО, добровольцы и представители органов власти.

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