Владимир Владимирович Путин пригласил победителей конкурса "Лидеры России" в Кремль

По информации пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в Кремле во вторник состоится прием победителей конкурса управленцев "Лидеры России" президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Kremlin.ru by Press Service of the President of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International