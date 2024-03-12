В Швеции начали готовиться к войне с Россией

SO: Швеция призывает население запастись продуктами на случай войны с Россией

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Швеции посоветовали гражданам страны закупиться консервами и собрать чемоданчик продуктов, который им пригодится в кризисные времена в случае войны с Россией. Об этом пишет французское издание Sud Ouest.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям страны Шарлотт Петри Горницка дал рекомандации населению. Запас продуктов, по его словам, шведам стоит приготовить на несколько месяцев вперед. Желательно на три.

"Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство", — заявил он.

Добавим, что 7 марта Швеция вступила в Североатлантический альянс.