Мадуро назвал Зеленского "побежденным клоуном"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал предложение, которое недавно сделал Папа Римский Франциск. Он посоветовал начать Украине с Россией мирные переговоры.
Глава Венесуэлы осудил слова президента Украины Владимира Зеленского, который после этого предложения резко высказался в адрес Папы Римского.
По словам Николаса Мадуро, понтифика уважают во всем мире, и когда он выступил за мир и переговоры, Зеленский непозволительно оскорбил его.
"Венесуэла с воодушевлением и решительно поддерживает слова и призыв Папы Римского к миру на Украине", — отметил Николас Мадуро.
Президент Венесуэлы сказал, что украинский лидер стал напоминать ему так называемого бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который сейчас находится в США. В эфире телеканала Venezolana de Television Мадуро заявил, что Зеленский "такой же грубый паяц, как и потерпевший поражение Гуайдо".
Ранее Евросоюз отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине.
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