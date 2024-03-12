Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области
"Мегамаркет" запустил торговлю автомобилями: что это значит для покупателей и дилеров?
Трансмашхолдинг окончательно "переезжает" в Москву
Европа может выставить против России огромный потенциал украинцев
Что нужно знать туристу про Рамадан на Кавказе
Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву
Из-за чего собака опускает голову на плечо хозяина
ПВО пресекла атаку в небе над Белгородской областью
Player First Games: MultiVersus готовится к возвращению с обновленным геймплеем и графикой
Мадуро назвал Зеленского "побежденным клоуном"

Президент Венесуэлы назвал украинского лидера клоуном после его высказывании о Папе Римском Франциске

1:04
Политика

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал предложение, которое недавно сделал Папа Римский Франциск. Он посоветовал начать Украине с Россией мирные переговоры.

Президент Венесуэлы назвал украинского лидера клоуном после его высказывании о Папе Римском Франциске
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Глава Венесуэлы осудил слова президента Украины Владимира Зеленского, который после этого предложения резко высказался в адрес Папы Римского.

По словам Николаса Мадуро, понтифика уважают во всем мире, и когда он выступил за мир и переговоры, Зеленский непозволительно оскорбил его.

"Венесуэла с воодушевлением и решительно поддерживает слова и призыв Папы Римского к миру на Украине", — отметил Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы сказал, что украинский лидер стал напоминать ему так называемого бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который сейчас находится в США. В эфире телеканала Venezolana de Television Мадуро заявил, что Зеленский "такой же грубый паяц, как и потерпевший поражение Гуайдо".

Ранее Евросоюз отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут ни при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Последние материалы
Произошла атака на электронные сервисы правительства Белгородской области
"Мегамаркет" запустил торговлю автомобилями: что это значит для покупателей и дилеров?
Трансмашхолдинг окончательно "переезжает" в Москву
Европа может выставить против России огромный потенциал украинцев
Президент Венесуэлы назвал украинского лидера клоуном после его высказывании о Папе Римском Франциске
Что нужно знать туристу про Рамадан на Кавказе
Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву
Из-за чего собака опускает голову на плечо хозяина
ПВО пресекла атаку в небе над Белгородской областью
Player First Games: MultiVersus готовится к возвращению с обновленным геймплеем и графикой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников