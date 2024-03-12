Мадуро назвал Зеленского "побежденным клоуном"

Президент Венесуэлы назвал украинского лидера клоуном после его высказывании о Папе Римском Франциске

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал предложение, которое недавно сделал Папа Римский Франциск. Он посоветовал начать Украине с Россией мирные переговоры.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Глава Венесуэлы осудил слова президента Украины Владимира Зеленского, который после этого предложения резко высказался в адрес Папы Римского.

По словам Николаса Мадуро, понтифика уважают во всем мире, и когда он выступил за мир и переговоры, Зеленский непозволительно оскорбил его.

"Венесуэла с воодушевлением и решительно поддерживает слова и призыв Папы Римского к миру на Украине", — отметил Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы сказал, что украинский лидер стал напоминать ему так называемого бывшего самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, который сейчас находится в США. В эфире телеканала Venezolana de Television Мадуро заявил, что Зеленский "такой же грубый паяц, как и потерпевший поражение Гуайдо".

Ранее Евросоюз отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине.