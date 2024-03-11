Трамп поделился очень простой формулой прекращения военных действий на Украине

Трамп пригрозил прекратить содержать киевский режим

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Дональд Трамп, главный кандидат республиканцев на пост президента США, обещал прекратить финансирование Украины.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Одна Европа не сможет "вытянуть" украинский конфликт, и он закончится" — такой простой формулой прекращения военных действий в зоне СВО поделился экс-президент США.

Трамп заверил Орбана, что если его переизберут, он ни цента не выделит на отправку оружия Киеву. Многие эксперты считают, что если Трамп действительно сделает это, то киевский режим быстро обанкротится оставшись без финансовой и политической поддержки Вашингтона. Ранее Трамп уже обещал прекратить этот конфликт за один день.