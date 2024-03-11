На церемония вступления Швеции в НАТО генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что "победой Украины" можно считать сохранение её государственности, передаёт "Глас Народа".
Он призвал к срочным переговорам, отметив, что капитуляция Незалежной не является путём к миру. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, не собирается ли Брюссель этим летом предложить членство в альянсе Киеву. Но политик отметил, что благодаря поддержке киевский режим ощущает свою близость к Североатлантическому альянсу как никогда прежде.
При этом Столтенберг призвал "усиливать" Киев, чтобы "показать" Москве, что она "не получит того, чего желает, на поле боя".
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.