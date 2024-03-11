Столтенберг считает "победой Украины" сохранение её государственности

Генсек НАТО: капитуляция Киева не принесёт мир, надо сесть за стол переговоров

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

На церемония вступления Швеции в НАТО генсек блока Йенс Столтенберг заявил, что "победой Украины" можно считать сохранение её государственности, передаёт "Глас Народа".

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark

Он призвал к срочным переговорам, отметив, что капитуляция Незалежной не является путём к миру. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, не собирается ли Брюссель этим летом предложить членство в альянсе Киеву. Но политик отметил, что благодаря поддержке киевский режим ощущает свою близость к Североатлантическому альянсу как никогда прежде.

При этом Столтенберг призвал "усиливать" Киев, чтобы "показать" Москве, что она "не получит того, чего желает, на поле боя".