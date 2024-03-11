Из-за взрывов у порта Одессы Макрон может не полететь на Украину

La Tribune: президент Франции может перенести поездку на Украину

1:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Президента Франции Эмманюэль Макрон снова может перенести свой визит на Украину. Это связано со взрывам, который прогремел у порта Одессы.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Отметим, что ранее визит лидера Франции уже переносили с февраля на середину марта этого года. Об этом пишет издание La Tribune со ссылкой на источник в администрации президента страны.

"В Елисейском дворце "очень серьезно отнеслись к падению российской ракеты меньше чем в полкилометра от порта Одессы, который посетили президент Украины и премьер-министр Греции Мицотакис", — пишет La Tribune.

Также в статье указано, что глава французского государства все еще намерен приехать на Украину. Однако это произойдет не в тот период времени, в который рассчитывали власти.

Еще Макрон думает приехать на Украину вместе с лидерами других государств, например, как это было в 2022-м году. Тогда в Киев вместе с лидером Франции прилетели главы ФРГ и Италии.

В издании упомянули, что в этот раз к Макрону могут присоединиться президенты стран Балтии, Англии, Нидерландов, Румынии и Чехии, "которые выступают за более жесткую линию в отношении Кремля".