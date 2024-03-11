Из-за взрывов у порта Одессы Макрон может не полететь на Украину

Президента Франции Эмманюэль Макрон снова может перенести свой визит на Украину. Это связано со взрывам, который прогремел у порта Одессы.
Отметим, что ранее визит лидера Франции уже переносили с февраля на середину марта этого года. Об этом пишет издание La Tribune со ссылкой на источник в администрации президента страны.
"В Елисейском дворце "очень серьезно отнеслись к падению российской ракеты меньше чем в полкилометра от порта Одессы, который посетили президент Украины и премьер-министр Греции Мицотакис", — пишет La Tribune.
Также в статье указано, что глава французского государства все еще намерен приехать на Украину. Однако это произойдет не в тот период времени, в который рассчитывали власти.
Еще Макрон думает приехать на Украину вместе с лидерами других государств, например, как это было в 2022-м году. Тогда в Киев вместе с лидером Франции прилетели главы ФРГ и Италии.
В издании упомянули, что в этот раз к Макрону могут присоединиться президенты стран Балтии, Англии, Нидерландов, Румынии и Чехии, "которые выступают за более жесткую линию в отношении Кремля".
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