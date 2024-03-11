ЕС ответили на призыв Ватикана к мирному диалогу, поддержав Киев

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Евросоюз отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине

1:01
Политика

Сегодня, 11 марта, представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано прокомментировал слова Папы Римского Франциска. Последний недавно обратился с призывом к мирным переговорам сторон конфликта на Украине.

Евросоюз отреагировал на призыв Папы Римского Франциска к мирным переговорам по Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако, в ЕС заявили, что в Брюсселе поддерживают мир лишь на условиях властей Киева.

"Мы за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы жертвой этой войны, то есть Украиной", — сказал Петер Стано.

Напомним, что 9 марта появились фрагменты предстоящего интервью понтифика, где тот заявил, что в конфликте на Украине те, кто проигрывают, должны собраться и признать это, а также согласиться на переговоры — "показать белый флаг". Большинство восприняли это как призыв к капитуляции ВСУ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласился слушать совет папы и поднимать никакой флаг, кроме украинского. А президент Украины Владимир Зеленский назвал слова папы "виртуальным посредничеством".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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