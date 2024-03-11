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14 марта состоится выступление Эллы Памфиловой с докладом о готовности к предстоящим выборам

14 марта состоится выступление Памфиловой с докладом о предстоящих выборах

1:17
Политика

По словам председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой, 14 марта она представит обширный отчет о готовности к голосованию на выборах президента России.

"Четырнадцатого (марта) у меня будет большой доклад о готовности к дням голосования", — сообщила Элла Памфилова во время заседания ЦИК в понедельник.

Памфилова также сообщила, что на 14 марта запланировано открытие информационного центра ЦИК.

"Если ничего не будет срочно, то мы встречаемся с вами 14 марта. Это будет не заседание, а открытие нашего информационного центра ЦИК РФ, поскольку в этот же день в ночь у нас стартует голосование на Камчатке, а утром будет мой доклад о готовности избирательной системы, а также разделение ключей по дистанционному электронному голосованию", — уточнила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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