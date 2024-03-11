Глава киевского режима Зеленский раскритиковал призыв Папы Римского Франциска к переговорам с Россией

Зеленский резко ответил на призыв папы Римского к переговорам с Россией

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

В своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров, передаёт ТАСС. Политик поблагодарил тех, кто молится за украинских военных.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Вот что такое "церковь с людьми". А не в 2 500 км где-то там заниматься виртуальным посредничеством", — высказался глава киевского режима.

Несмотря на то, что Франциск в целом осудил СВО, он неоднократно делал заявления, вызывавшие раздражение на Западе. Накануне в беседе с журналистами швейцарской телерадиокомпании RSI он сказал, что в конфликте на Украине проигрывающей стороне нужно найти в себе смелость поднять белый флаг. Ватикан неоднократно заявлял о своей готовности посодействовать тем усилиям, что направлены на завершение конфликта.

До этого посол РФ в Ватикане Иван Солтановский заявил, что Франциск высказал заинтересованность в продолжении мирной миссии по дипломатическому урегулированию конфликта в Незалежной. При этом киевские власти Папу Римского ракритиковали за то, что понтифик напомнил о величии России.