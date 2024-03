Глава киевского режима Зеленский раскритиковал призыв Папы Римского Франциска к переговорам с Россией

Your browser does not support the audio element.

В своём видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв Папы Римского Франциска поднять белый флаг и сесть за стол переговоров, передаёт ТАСС. Политик поблагодарил тех, кто молится за украинских военных.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International