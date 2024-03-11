Стало известно, каким именно образом Россия смогла подорвать репутацию военной техники США на Украине

Стало известно, каким образом Россия смогла подорвать репутацию США на Украине

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Бывший морской пехотинец Брайан Берлетик на своём YouTube-канале The New Atlas выразил мнение о том, что уничтожение российским Т-72Б3 танка Abrams одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники.

Фото: Mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги", — поделился Берлетик.

По мнению военного, танки Abrams не способны использоваться эффективно украинскими ВСУ на территории Украины, а также не имеют явного преимущества перед российскими танками.

В министерстве обороны России сообщили о разрушении танка Abrams на Авдеевском направлении в прошлую среду. Российский Т-72Б3 уничтожил американскую бронетехнику одним выстрелом.