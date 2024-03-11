Стало известно, каким именно образом Россия смогла подорвать репутацию военной техники США на Украине

Бывший морской пехотинец Брайан Берлетик на своём YouTube-канале The New Atlas выразил мнение о том, что уничтожение российским Т-72Б3 танка Abrams одним выстрелом на Украине подорвало репутацию американской военной техники.
"Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги", — поделился Берлетик.
По мнению военного, танки Abrams не способны использоваться эффективно украинскими ВСУ на территории Украины, а также не имеют явного преимущества перед российскими танками.
В министерстве обороны России сообщили о разрушении танка Abrams на Авдеевском направлении в прошлую среду. Российский Т-72Б3 уничтожил американскую бронетехнику одним выстрелом.
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