Путин на фестивале молодежи пошутил о причёске

Глава России Путин пошутил, что хотел бы прическу с дредами

0:57 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи прокомментировал прическу с дредами у одного из них, заявив, что хочет такую же, передаёт ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Мне тоже надо такую прическу сделать", — с улыбкой сказал политик во время фотографирования со студентами, указав на дреды нигерийца.

Ранее Владимир Владимирович пошутил, что ему не нужны умные колонки "Сбера", потому что глава Сбербанка Герман Греф "всегда на связи". А в целом достижениями российских специалистов в этой сфере нужно гордиться, отметил Путин.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. Мероприятие привлекло интерес более чем 300 тысяч людей из 190 государств мира. На торжественной церемонии закрытия выступил президент РФ. Он назвал традиционные ценности основой жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев.