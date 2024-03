Медведев прокомментировал оговорку Байдена, спутавшего Ирак с Украиной

Your browser does not support the audio element.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на очередную оговорку Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком, передают "Аргументы недели". Политик разместил отрывок видео с главой Белого дома в своём Telegram-канале.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0