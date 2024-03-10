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Медведев прокомментировал оговорку Байдена, спутавшего Ирак с Украиной

Медведев назвал Байдена, перепутавшего Афганистан и Ирак с Украиной, редким идиотом

1:11
Политика

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на очередную оговорку Джо Байдена, перепутавшего Украину с Афганистаном и Ираком, передают "Аргументы недели". Политик разместил отрывок видео с главой Белого дома в своём Telegram-канале.

Медведев назвал Байдена, перепутавшего Афганистан и Ирак с Украиной, редким идиотом
Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Редкий идиот", — подписал ролик Дмитрий Анатольевич.

Ранее Байден заявил, что США допустили ошибку, когда охотились на террориста №1 до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину, произнёс политик. Он быстро поправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан.

Представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это сделала предположение, что, оговорившись про Украину, Байден в действительности сказал правду, и не только он, но и все понимают, что американцы опозорились с украинским проектом.

Стоит отметить, что глава Белого дома уже путал Незалежную с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. А спустя несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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