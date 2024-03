В Госдуме пригрозили Великобритании и указали на потопляемость острова

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин дал комментарий поставкам киевскому режиму оружия для атак по Крымскому полуострову. По мнению парламентария, британцам стоит помнить, что их собственный остров не является непотопляемым, намекая на их вмешательство в конфликт между Киевом и Москвой, пишет РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб is licensed under public domain