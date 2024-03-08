Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин дал комментарий поставкам киевскому режиму оружия для атак по Крымскому полуострову. По мнению парламентария, британцам стоит помнить, что их собственный остров не является непотопляемым, намекая на их вмешательство в конфликт между Киевом и Москвой, пишет РИА Новости.
Он назвал Бориса Джонсона личностью, взбудораженной не только призраком Черчилля и Древним Римом, о которых он написал книги, но и воспоминаниями о Крымской войне, которые волнуют каждого англосаксонского шовиниста. Затулин считает, что этим объясняется тяга Джонсона ко всему, что связано с Крымом, Севастополем и Чёрным морем.
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал идею создания украинскими властями военной администрации в Крыму дурдомом.
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