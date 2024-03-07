Демократы США проверят компанию Илона Маска из-за сообщении о применении РФ Starlink

WP: американцы начали расследование из-за сообщения о незаконном использовании Россией терминалов Starlink

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки демократам поступила инфорация о незаконном использованием Россией сервиса Starlink. Из-за этого они начнут проверять компанию SpaceX, главой которой является Илон Маск.

Газета The Washington Post опубликовала статью, где сказано, что демократы уже отправили запросы в компанию Маска о "незаконных приобретениях" Starlink силами Российской Федерации.

В США начали переживать после сообщений разведки ВСУ о развертывании ВС РФ терминалов Starlink на востоке Украины.