Демократы США проверят компанию Илона Маска из-за сообщении о применении РФ Starlink

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки демократам поступила инфорация о незаконном использованием Россией сервиса Starlink. Из-за этого они начнут проверять компанию SpaceX, главой которой является Илон Маск.
Газета The Washington Post опубликовала статью, где сказано, что демократы уже отправили запросы в компанию Маска о "незаконных приобретениях" Starlink силами Российской Федерации.
В США начали переживать после сообщений разведки ВСУ о развертывании ВС РФ терминалов Starlink на востоке Украины.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.