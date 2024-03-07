Линн Трейси вручили официальную ноту из-за поддержки нежелательных НКО

Американский посол в столице РФ Линн Трейси 7 марта отправилась в Министерство иностранных дел Российской Федерации. Там политику объявили о признании нежелательными нескольких американских НКО и вручили Трейси ноту, где потребовали ее перестать работать с этими организациями. Об этом проинформировали на сайте ведомства.
Дело в том, что НКО при помощи посольства занимались реализацией различных проектов и программ антироссийской направленности.
"Попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны будут жестко и пресекаться вплоть до выдворения в статусе персоны нон грата причастных к подобным действиям сотрудников посольства США", — уточнилив ведомстве.
Было уточнено, что вмешательством считаются различные подрывные акции и дезинформация по поводу выборов и спецоперации России на Украине.
Нежелательными признали организации: "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования".
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