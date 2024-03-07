Глава академии Генштаба ВС РФ спрогнозировал новые военные конфликты с Россией

Генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своём материале для издания "Военная мысль" допустил, что украинский конфликт может перерасти в глобальную войну в Европе.
"Не исключается вероятность усиления конфликта в Незалежной — от увеличения количества участников "прокси-сил", используемых для военного противостояния с РФ, до крупномасштабной войны в Европе", — полагает эксперт.
Он напомнил, что европейские государства и США ставят своей целью "стратегическое поражение" России. Генерал выразил уверенность, что "политика удушения России — это всерьёз и надолго". Он добавил, что главным источником угроз для нашей страны стала антироссийская политика Вашингтона, конфликт не перерастает в столкновение с Североатлантическим альянсом только благодаря тому, что у РФ имеется мощный ядерный потенциал.
Эксперт отметил, что ситуация спровоцировала появление большой группы нейтральных государств, желающих политической и военной независимости от Запада. Это недолговременные союзники РФ, но потенциал этих государств, в том числе военный, по мнению аналитика, необходимо учитывать при разработке мер по обеспечению военной безопасности нашей страны.
В заключение он подчеркнул, что Соединённые Штаты и их сателлиты, руководствуясь паразитической логикой, любыми способами пытаются сохранить свою гегемонию, которая является способом их выживания за счёт остального мира.
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