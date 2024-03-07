В ЕК предрекли вражду в Евросоюзе из-за глобальной проблемы

Politico: Европейская комиссия разглядела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Между государствами-членами Евросоюза могут вспыхнуть конфликты из-за дефицита воды. Об этом пишет Politico, ссылаясь на документ Европейской комиссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Угрозы могут проявляться в разных формах, некоторые из которых включают усиление конкуренции за водные ресурсы, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри стран ЕС и между ними", — содержится в источнике.

В документе также указывается, что ЕС значительно отстал от планов. По оценкам ЕК, ухудшение климатической ситуации может повлиять на темпы экономического роста в странах ЕС. К 2100 году этот показатель может сократиться на 7%.

Эксперты отмечают, что засуха может возникать как в сезонном, ежегодном, так и многолетнем масштабе, когда спрос на воду превысит устойчивую способность природной системы обеспечивать водные ресурсы. Это может быть спровоцировано как недостаточным количеством осадков, так и острой проблемой с качеством воды из-за загрязнения.

Еврокомиссия рекомендовала странам Старого Света значительно лучше подготовиться к климатическим рискам и уметь с ними эффективно бороться.