ВС РФ не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России: депутат Государственной Думы

Your browser does not support the audio element.

Депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, озвучил свое мнение относительно появления боевой авиации стран НАТО в Черном море, считая данное событие серьезным вызовом для России.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.