ВС РФ не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России: депутат Государственной Думы

Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море - вызов для России

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, озвучил свое мнение относительно появления боевой авиации стран НАТО в Черном море, считая данное событие серьезным вызовом для России.

Фото: openverse by Official U.S. Navy Imagery is licensed under "A Russian Sukhoi Su-24 attack aircraft flies over USS Donald Cook." by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.

В ответ на сведения о том, что российский истребитель Су-30 предотвратил попытку нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, Ивлев отметил, что появление истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании в сопровождении самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 является вызовом и проверкой для России.

Полагаясь на высокую подготовку и профессионализм российских летчиков, депутат выразил уверенность в их способности не допустить нарушения воздушного пространства страны враждебной авиацией.

"И если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов", — заверил он.