Депутат Государственной Думы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, озвучил свое мнение относительно появления боевой авиации стран НАТО в Черном море, считая данное событие серьезным вызовом для России.
В ответ на сведения о том, что российский истребитель Су-30 предотвратил попытку нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем, Ивлев отметил, что появление истребителей "Тайфун" ВВС Великобритании в сопровождении самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 является вызовом и проверкой для России.
Полагаясь на высокую подготовку и профессионализм российских летчиков, депутат выразил уверенность в их способности не допустить нарушения воздушного пространства страны враждебной авиацией.
"И если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов", — заверил он.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.