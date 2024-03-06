Немецкий посол в Великобритании прокомментировал утечку переговоров военных об атаке на Крымский мост

Посол Германии Бергер считает утечку переговоров военных "хорошим уроком"

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Немецкий посол в Великобритании Мигель Бергер считает, что утечка записи переговоров военных является отличным уроком для всех тех, кто желает совершать секретный звонок. Об этом он сказал телеканалу BBC.

Фото: commons.wikimedia.org by Cezary Piwowarski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Я думаю, это хороший урок для всех: никогда не пользуйтесь Интернетом в отеле, если хотите сделать секретный звонок", — заявил дипломат.

Также посол поделился мнением, что не нужно извиняться за то, что произошло нарушение безопасности, по причине которого случилась утечка информации. По его словам, союзникам Украины сейчас важно думать о том, чтобы поставлять большое количество боевых припасов ВСУ.

Напоминаем, что участники аудиозаписи обсуждали планы, как ударить по Крымскому мосту при помощи немецких дальнобойных ракет и французского истребителя.