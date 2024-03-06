Немецкий посол в Великобритании прокомментировал утечку переговоров военных об атаке на Крымский мост

Немецкий посол в Великобритании Мигель Бергер считает, что утечка записи переговоров военных является отличным уроком для всех тех, кто желает совершать секретный звонок. Об этом он сказал телеканалу BBC.
"Я думаю, это хороший урок для всех: никогда не пользуйтесь Интернетом в отеле, если хотите сделать секретный звонок", — заявил дипломат.
Также посол поделился мнением, что не нужно извиняться за то, что произошло нарушение безопасности, по причине которого случилась утечка информации. По его словам, союзникам Украины сейчас важно думать о том, чтобы поставлять большое количество боевых припасов ВСУ.
Напоминаем, что участники аудиозаписи обсуждали планы, как ударить по Крымскому мосту при помощи немецких дальнобойных ракет и французского истребителя.
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