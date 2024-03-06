России не симпатизируют лидеры США, оскорбляющие президента Российской Федерации. Однако, мы рады тем, кто идёт на диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам не нравятся те американские руководители, которые оскорбляют нашего президента, мы их не любим. И нам не нравятся те американские руководители и политики, которые говорят, что они будут делать всё для того, чтобы наша страна потерпела поражение, — сообщил Дмитрий Песков на марафоне "Знание.Первые" в рамках мероприятия ВФМ-2024.
Стоит отметить, что в России не присутствует антиамериканизм, как подчеркнул пресс-секретарь.
С 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" проходит Всемирный фестиваль молодежи по указу президента России Владимира Путина, организованный Росмолодежью.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.