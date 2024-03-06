Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в России самая лучшая демократия

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России проведут выборы таким образом, который необходим жителям страны.
Также он сказал, что не будет терпеть критику своей демократии.
"В России самая лучшая демократия",— пишет ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.
Также, как отметил пресс-секретарь главы российского государства, наша страна не потерпит какое-либо вмешательство во внутренние дела, политику и в свою жизнь.
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