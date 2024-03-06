Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в России самая лучшая демократия

Дмитрий Песков: в России самая лучшая демократия

0:29 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России проведут выборы таким образом, который необходим жителям страны.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Также он сказал, что не будет терпеть критику своей демократии.

"В России самая лучшая демократия",— пишет ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

Также, как отметил пресс-секретарь главы российского государства, наша страна не потерпит какое-либо вмешательство во внутренние дела, политику и в свою жизнь.