В Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

Секретарь оппозиционной парламентской фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что выход Еревана из ОДКБ приведёт к катастрофе в стране, пишет ТАСС.
"Это позор. Безопасность республики в очередной раз довели до такой аномалии, что в любой момент по нам могут ударить все стороны. Они делают из нашего партнёра врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении", — высказался депутат НС.
Он добавил, что руководство страны проявило некомпетентность в сфере государственного управления. Власти, по словам парламентария, не в курсе базовых принципов обеспечения национальной безопасности.
Ранее лидер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван замораживает своё членство в ОДКБ. По словам политика, в 2021–2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении республики был не исполнен.
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