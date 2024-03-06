В Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

Депутат НС Армении Минасян: разрыв отношений с Москвой приведёт к катастрофе

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Секретарь оппозиционной парламентской фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что выход Еревана из ОДКБ приведёт к катастрофе в стране, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

"Это позор. Безопасность республики в очередной раз довели до такой аномалии, что в любой момент по нам могут ударить все стороны. Они делают из нашего партнёра врага, сводят на нет внешнюю систему безопасности Армении", — высказался депутат НС.

Он добавил, что руководство страны проявило некомпетентность в сфере государственного управления. Власти, по словам парламентария, не в курсе базовых принципов обеспечения национальной безопасности.

Ранее лидер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван замораживает своё членство в ОДКБ. По словам политика, в 2021–2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении республики был не исполнен.