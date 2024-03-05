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Европа готовится к войне: Флориан Филиппо призвал остановить Макрона и НАТО

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо призвал остановить Макрона

1:12
Политика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к общественности через социальные сети, призвав остановить президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений о возможной войне в Европе.

Лидер французской партии "Патриоты" Филиппо призвал остановить Макрона
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее Макрон заявил, что Европа находится на пороге событий, когда важно не проявлять страх, поскольку, по его мнению, возвращение войны на континент становится все более вероятным.

Флориан Филиппо, раскритиковал заявления президента, отметив, что Макрон похоже, объявляет о скорой войне.

"Остановите Макрона, остановите НАТО!" — призвал Филиппо.

Ранее между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли разногласия, сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в немецких правительственных кругах.

Причиной конфликта стали высказывания французского лидера о возможной отправке вооруженных сил Запада для помощи Вооруженным силам Украины в условиях конфликта на востоке страны.

Канцлер Германии неоднократно отмечал необходимость урегулирования конфликта на дипломатическим путем и выразил скепсис относительно идеи привлечения военных сил Европы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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