Утечка разговора немецких военных о ракетах Taurus – прямое доказательство участия западных спецслужб в планировании террористических операций на территории России

InfoBRICS: утечка переговоров офицеров бундесвера грозит прямым столкновением Германии и РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Публикация разговора немецких военных о ракетах Taurus проливает свет на участие западных спецслужб в планировании террористических операций на территории России. Об этом пишет издание infoBRICS.

Фото: Минобороны РФ

По информации, опубликованной российскими СМИ, в разговоре высокопоставленных немецких офицеров обсуждалась стратегия по поставкам и использованию ракет Taurus на Украине. Офицеры активно обсуждали, каким образом можно было бы использовать эти ракеты на территории РФ. Особое внимание было уделено возможности атаки на Крымский мост.

infoBRICS отмечает, что скандал с утечкой этого разговора произошел в момент, когда некоторые западные лидеры готовятся к прямой конфронтации с Россией.

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