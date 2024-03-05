Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что снаряды для Украины приобретут за рубежом

В рамках соглашения между Лондоном и Киевом артиллерийские снаряды на общую сумму в £245 млн ($310 млн) будут переданы Вооруженным силам Украины в период с апреля по июнь текущего года.
Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Он отметил, что первые поставки снарядов из пакета военной помощи, официально анонсированного 24 февраля 2024 года, планируется осуществить в первом квартале финансового года 2024-2025.
Ранее Хиппи уточнил, что производство снарядов для Украины будет осуществляться на территории Великобритании. Однако большая их часть будет закуплена за пределами страны.
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