Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что снаряды для Украины приобретут за рубежом

Замминистр обороны Британии: Лондон начнет поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

В рамках соглашения между Лондоном и Киевом артиллерийские снаряды на общую сумму в £245 млн ($310 млн) будут переданы Вооруженным силам Украины в период с апреля по июнь текущего года.

Фото: Мир тесен

Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Он отметил, что первые поставки снарядов из пакета военной помощи, официально анонсированного 24 февраля 2024 года, планируется осуществить в первом квартале финансового года 2024-2025.

Ранее Хиппи уточнил, что производство снарядов для Украины будет осуществляться на территории Великобритании. Однако большая их часть будет закуплена за пределами страны.