Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве обвинили немецкого канцлера Шольца в нежелании поставлять ВСУ ракеты Taurus
Салат с яйцами, сыром и яблоками: без мяса, понравится прекрасным дамам
Как правильно сделать высокие грядки
Ford становится лидером продаж в США второй месяц подряд
InfoBRICS: утечка переговоров офицеров бундесвера грозит прямым столкновением Германии и РФ
Что плохого в пюре быстрого приготовления
В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате маткапитала в 1 млн рублей за второго ребенка
Большинство россиян заинтересованы в оплате путешествий частями
Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Джона Кирби про поддержку Украины
Замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что снаряды для Украины приобретут за рубежом

Замминистр обороны Британии: Лондон начнет поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь

0:48
Политика

В рамках соглашения между Лондоном и Киевом артиллерийские снаряды на общую сумму в £245 млн ($310 млн) будут переданы Вооруженным силам Украины в период с апреля по июнь текущего года.

Замминистр обороны Британии: Лондон начнет поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь
Фото: Мир тесен

Об этом заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи. Он отметил, что первые поставки снарядов из пакета военной помощи, официально анонсированного 24 февраля 2024 года, планируется осуществить в первом квартале финансового года 2024-2025.

Ранее Хиппи уточнил, что производство снарядов для Украины будет осуществляться на территории Великобритании. Однако большая их часть будет закуплена за пределами страны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Популярное
Полынь - одно из популярных растений, которые высаживают опытные дачники

Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.

Много пользы для огорода приносит полынь. Какую именно?
Мифы и правда о надежности двигателей Kia Rio и Hyundai Solaris
Автоэксперт рассказал правду о надежности моторов Kia Rio и Hyundai Solaris, произведённых в Китае
Взойдут даже старые семена: рассказываем как это делать
Необычные советы для пассажиров: почему использовать бумажные полотенца в туалете самолета - лучший выбор
Со своей гордыней и колонизаторским апломбом Запад проиграл России Дмитрий Плотников Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО Любовь Степушова
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пытавшихся сдаться российских солдат
Урожай голубики будет хорошим, если правильно подкормить голубику
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Польза или вред сухофруктов: мнение нутрициолога
Последние материалы
Большинство россиян заинтересованы в оплате путешествий частями
Замминистр обороны Британии: Лондон начнет поставки ВСУ новых снарядов в период с апреля по июнь
Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление Джона Кирби про поддержку Украины
Татьяна Кравченко раскрыла скандальные подробности конфликта с Стасом Садальским
Besiege: впечатляющий успех на Steam и новые горизонты на консолях
Ученые продолжают находить подтверждения теории Оуэна Лавджоя о пользе моногамности для человека
Шеф-повар Мосин посоветовал не возлагать больших надежд на слова "фермерский" и "эко" на продуктах
На Украине заявили, что мобилизация останется главным источником пополнения ВСУ
На юго-востоке Москвы загорелась кабина грузового автомобиля "Почта России"
Лучшие породы собак для квартиры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников