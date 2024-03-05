Президент России сообщил о дефиците в стране агрономов

Во время визита в Ставропольский край президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что у нас в стране наблюдается нехватка работников в аграрной отрасли. Он также назвал причины, почему это происходит.
Владимир Путин пообщался с работниками агропромышленного холдинга "Эко-культура". Во время встречи глава государства объяснил, что дифицит агрономов в стране происходит из-за того, что эта отрасль слишком быстро развивается.
"Дефицит — потому что быстрое развитие идет, очень быстрое", — сказал президент России.
Добавим, что Владимир Путин 5 марта прилетел в Ставрополье и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар". Также президент поддержал идею ставропольцев о празднованиии "Дня томата".
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.