Президент России сообщил о дефиците в стране агрономов

Владимир Путин назвал причину дефицита агрономов

0:46 Your browser does not support the audio element. Политика

Во время визита в Ставропольский край президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что у нас в стране наблюдается нехватка работников в аграрной отрасли. Он также назвал причины, почему это происходит.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Владимир Путин пообщался с работниками агропромышленного холдинга "Эко-культура". Во время встречи глава государства объяснил, что дифицит агрономов в стране происходит из-за того, что эта отрасль слишком быстро развивается.

"Дефицит — потому что быстрое развитие идет, очень быстрое", — сказал президент России.

Добавим, что Владимир Путин 5 марта прилетел в Ставрополье и посетил тепличный комплекс "Солнечный дар". Также президент поддержал идею ставропольцев о празднованиии "Дня томата".