Бентли в беседе с Pravda.ru выразил мнение, что голосование в США — это всего лишь игра для наивных, и независимо от результата выборов, Дональд Трамп не вернется на пост президента.
Он заявил, что никогда не был сторонником Дональда Трампа, подчеркнув, что также относится критически и к другим американским лидерам, включая Обаму, Клинтон, Буша и Байдена.
"Я бы скорее отдал их всех под суд за их преступления, чем голосовал за кого-либо из них. Мои личные друзья в США чувствуют то же самое. Именно поэтому они мои друзья", — сказал Бентли.
По словам блогера, после событий 22 ноября 1963 года, каждый последующий президент становится хуже предыдущего, и будущий лидер страны не будет исключением.
Говоря о перспективах следующих президентских выборов в США, Бентли предсказывает полное фальсифицирование результатов, называя процесс "крысиными бегами". Он утверждает, что ни один из кандидатов не заслуживает поддержки избирателей.
"Следующим президентом США станет Мишель Обама, независимо от того, сколько голосов получит каждый. Запомните это, впервые вы услышали это здесь. Это правда", — резюмировал блогер.
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