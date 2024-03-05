Эксперты рассказали о схеме "смягчения" указа Зеленского о запрете переговоров

В Foreign Affairs описали схему "смягчения" указа Зеленского о запрете переговоров с Россией

0:55 Your browser does not support the audio element. Политика

Авторы Foreign Affairs считают, что сторонам конфликта на Украине следует готовить базу для переговоров. Одним из шагов к диалогу эксперты назвали возможное смягчение указа Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой, пока главой РФ является Владимир Путин.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

"Киев мог бы уточнить, что закон действует только в отношении российского лидера, а не в отношении других представителей правительства РФ", — отметили эксперты.

Они назвали важным убедительно показать намерение предоставить другой стороне возможность ответить взаимностью. Авторы публикации призвали Соединённые Штаты и Евросоюз рассмотреть возможность назначения спецпредставителей по конфликтной дипломатии.

Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с киевским режимом, диалог был заморожен по вине Киева, в том числе из-за пресловутого указа Зеленского.