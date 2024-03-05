Авторы Foreign Affairs считают, что сторонам конфликта на Украине следует готовить базу для переговоров. Одним из шагов к диалогу эксперты назвали возможное смягчение указа Владимира Зеленского о запрете переговоров с Москвой, пока главой РФ является Владимир Путин.
"Киев мог бы уточнить, что закон действует только в отношении российского лидера, а не в отношении других представителей правительства РФ", — отметили эксперты.
Они назвали важным убедительно показать намерение предоставить другой стороне возможность ответить взаимностью. Авторы публикации призвали Соединённые Штаты и Евросоюз рассмотреть возможность назначения спецпредставителей по конфликтной дипломатии.
Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что не отказывалась от переговоров с киевским режимом, диалог был заморожен по вине Киева, в том числе из-за пресловутого указа Зеленского.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.