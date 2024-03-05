После запрета на рекламу иноагентам могут запретить получать авторские отчисления в России

Депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что парламентарии обсудят запрет иностранным агентам получать выплаты по авторским правам. По словам Пискарёва, вопрос будет рассматриваться на следующей неделе.
Как пишет депутат в своём телеграм-канале, обсуждение сначала проведут профильные комитеты. Предложение о запрете иноагентам получать гонорары по авторским и смежным правам Пискарёв назвал правильным.
Депутат отметил, что ряд отечественных артистов уехали в другие страны, и, сидя там, получают немалые средства с авторских прав. Потом эти деньги некоторых из "звёзд" направляют на помощь украинской армии или антироссийскую деятельность. Допускать такое нельзя, заявил Пискарёв.
Парламентарий напомнил, что каждый из предателей имел выбор — поддержать Россию или отвернуться от неё и сбежать.
Ранее сегодня спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что из-за закона о запрете рекламы иноагенты потеряют 50-80% своего дохода. В прошлом году эта цифра составила порядка 5 млрд рублей. Володин также заявил, что нельзя кормить негодяев, выливающих грязь на РФ, деньгами россиян.
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