После запрета на рекламу иноагентам могут запретить получать авторские отчисления в России

В Госдуме обсудят запрет платить иноагентам по авторским правам

0:13 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Парламент

Депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что парламентарии обсудят запрет иностранным агентам получать выплаты по авторским правам. По словам Пискарёва, вопрос будет рассматриваться на следующей неделе.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Как пишет депутат в своём телеграм-канале, обсуждение сначала проведут профильные комитеты. Предложение о запрете иноагентам получать гонорары по авторским и смежным правам Пискарёв назвал правильным.

Депутат отметил, что ряд отечественных артистов уехали в другие страны, и, сидя там, получают немалые средства с авторских прав. Потом эти деньги некоторых из "звёзд" направляют на помощь украинской армии или антироссийскую деятельность. Допускать такое нельзя, заявил Пискарёв.

Парламентарий напомнил, что каждый из предателей имел выбор — поддержать Россию или отвернуться от неё и сбежать.

Ранее сегодня спикер Думы Вячеслав Володин сообщил, что из-за закона о запрете рекламы иноагенты потеряют 50-80% своего дохода. В прошлом году эта цифра составила порядка 5 млрд рублей. Володин также заявил, что нельзя кормить негодяев, выливающих грязь на РФ, деньгами россиян.