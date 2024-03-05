The Guardian: Лондон призывает Берлин передать Украине Taurus вопреки утечке

Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, невзирая на утечку

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Соединённое Королевство призывает Берлин передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, невзирая на утечку разговора военных бундесвера о вероятной операции на Крымском мосту, пишет The Guardian.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Автор опирается на сведения неназванного представителя правительства, который заявил, что Британия одной из первых передала Киеву дальнобойные высокоточные ракеты.

"Мы первыми передали дальнобойные ракеты киевским властям. Теперь мы призываем наших партнёров последовать нашему примеру и сделать то же самое", — призвал представитель британских властей.

В Лондоне назвали утечку беседы немецких военных досадной, но не серьезной. Кроме того, обозреватели отметили, что в Британии признали наличие англичан на украинской территории.

Ранее российские спецслужбы раскрыли переговоры офицеров бундесвера, обсуждающих атаку по объекту инфраструктуры РФ ракетами Taurus, которые требует Зеленский. В Минобороны ФРГ подтвердили факт перехвата информации. Джон Кирби объяснил молчание Белого дома тем, что лишние разговоры "сыграют на руку России".

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц высказался об отсутствии намерений отправлять ракеты Taurus Киеву, отметив, что это решение — окончательное.